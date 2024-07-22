Аршавин: В «Зените» Глушенков — вишенка на торте

Заместитель генерального директора «Зенита»поделился мнением о новичке санкт-петербургской команды

«Когда у Клаудиньо спросили про Глушенкова, он сказал: "Это хороший игрок, с ним будем играть". Думаю, это самое лучшее описание Глушенкова.

Понятно, что дальше ему будет сложнее, но он играет ровно так, как играл в "Локомотиве". Просто там он был 50% команды, а здесь он вишенка на торте.

Поэтому результат другой, а впечатления от его игры ярче. Все качества, которые Глушенков проявлял в "Локомотиве", он сейчас показывает в Зените», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из «Локомотива».