«Ростов» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова») Фото: globallookpress.com
«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.
Запасные: Одоевский, Ханкич, Чернов, Мелехин, Игнатов, Байрамян, Кучаев, Шанталий, Зубенко, Жбанов, Саравия, Голенков.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Бистрович, Гайич, Чалов, Мусаев, Койта.
Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Риванди, Жемалетдинов, Глебов, Кисляк, Зделар, Гайч, Шуманский.
Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го июля, в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.