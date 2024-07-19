ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 19:51
    • Шнайдер уверенно вышла в полуфинал турнира в Будапеште
  • 18:52
    • Надаль пробился в полуфинал турнира в Бостаде, за 4 часа обыграв Навоне
  • 16:56
    • Олимпийские игры можно будет смотреть в России на сайте МОК
  • 14:37
    • В «Милане» объявили о подписании контракта с Моратой
    Все новости спорта

    Губерниев — о новом сезоне РПЛ: «Зенит» и все остальные

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

    Дмитрий Губерниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Губерниев

    «На данный момент расклад сил выглядит так: "Зенит" и все остальные. Видно, что "Зенит" не собирается доводить все до пожара в последнем туре, как это было в минувшем чемпионате.

    Тем не менее я очень надеюсь, что команды‑раздражители "Зенита" попытаются сотворить максимум. Я по‑прежнему очень верю в "Локомотив", там будут строить новую команду. Как говорится, кто на новенького, почему бы и нет?

    В целом конкуренты "Зенита" останутся те же — "Динамо", ЦСКА, "Спартак" без всяких сомнений. "Спартак" сейчас вообще в качестве темной лошадки выступает.

    Очень надеюсь, что нестоличные команды — "Краснодар", "Ростов" — сделают максимум для того, чтобы чемпионат был как можно более интересным. Я очень надеюсь на крутую развязку, как и в минувшим сезоне», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

  • Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Делимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2024/25
  • Сегодня

    • Напомним, что новый сезоне РПЛ 2024/2025 стартует завтра, 20-го июля. Все прогнозы на матчи чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке. Полный календарь поединков — тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Факел» противостоять столичным?
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  5.05
  • Экспресс дня 20 июля
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры