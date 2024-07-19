Губерниев — о новом сезоне РПЛ: «Зенит» и все остальные

Комментаторподелился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«На данный момент расклад сил выглядит так: "Зенит" и все остальные. Видно, что "Зенит" не собирается доводить все до пожара в последнем туре, как это было в минувшем чемпионате.

Тем не менее я очень надеюсь, что команды‑раздражители "Зенита" попытаются сотворить максимум. Я по‑прежнему очень верю в "Локомотив", там будут строить новую команду. Как говорится, кто на новенького, почему бы и нет?

В целом конкуренты "Зенита" останутся те же — "Динамо", ЦСКА, "Спартак" без всяких сомнений. "Спартак" сейчас вообще в качестве темной лошадки выступает.

Очень надеюсь, что нестоличные команды — "Краснодар", "Ростов" — сделают максимум для того, чтобы чемпионат был как можно более интересным. Я очень надеюсь на крутую развязку, как и в минувшим сезоне», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что новый сезоне РПЛ 2024/2025 стартует завтра, 20-го июля. Все прогнозы на матчи чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке. Полный календарь поединков — тут.