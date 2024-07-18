LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2024/25

Новый сезон чемпионата Франции по футболу стартует 18 августа, последний тур намечен на 18 мая 2025 года.
В первом туре чемпион Франции «ПСЖ» на выезде сыграет с «Гавром», за который выступает россиянин Далер Кузяев. В этот же день «Монако» в родных стенах примет «Сент-Этьен».
«Монако» и «ПСЖ» сыграют между собой в 16-м туре (5 января) и 21-м туре (9 февраля)
В заключительном 34-м туре «ПСЖ» примет «Осер», «Монако» на выезде сыграет с «Лансом», «Марсель» на своем поле встретится с «Ренном», а «Лион» - с «Анже».
Полный календарь Лиги 1 доступен тут.