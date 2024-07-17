Газзаев: ЦСКА будет входить в группу команд, претендующих на золото

Известный тренервысказался о перспективахв новом сезоне.

«Сейчас у команды новый тренер, перед которым ставят новые задачи и цели. ЦСКА, учитывая амбиции и традиции, всегда претендовал на самые высокие места.

Я надеюсь, что красно-синие будут входить в группу команд, претендующих на золото чемпионата России», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ сыграет на выезде против «Ростова». Матч пройдет 20 июля, начало — в 20:00 мск.

Напомним, после завершения минувшего сезона новым главным тренером ЦСКА стал серб Марко Николич.