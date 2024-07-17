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    Ещенко: На данный момент, никому не получится потягаться с «Зенитом»

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    Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о том, сможет ли кто-то из команд РПЛ оказаться выше «Зенита» в турнирной таблице.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенит»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенит»

    «Учитывая, что "Спартак" делает, надеюсь, что они будут бодаться и будут в тройке. Но учитывая, что делает "Зенит": они ослабляют конкурентов и не дают шансов другим командам.

    На данный момент, никому не получится потягаться с "Зенитом", — сказал Ещенко Чемпионату.

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    • Напомним, что "Зенит" подписал несколько российских игроков — голкипера Евгения Латышонка из "Балтики", защитника Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" и нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива".

    Новый сезон российской Премьер-лиги стартует 20-го июля. Полный календарь чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке.

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