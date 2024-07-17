Ещенко: На данный момент, никому не получится потягаться с «Зенитом»

Экс-футболистответил на вопрос о том, сможет ли кто-то из команд РПЛ оказаться вышев турнирной таблице.

«Учитывая, что "Спартак" делает, надеюсь, что они будут бодаться и будут в тройке. Но учитывая, что делает "Зенит": они ослабляют конкурентов и не дают шансов другим командам.

На данный момент, никому не получится потягаться с "Зенитом", — сказал Ещенко Чемпионату.

Напомним, что "Зенит" подписал несколько российских игроков — голкипера Евгения Латышонка из "Балтики", защитника Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" и нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива".

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует 20-го июля. Полный календарь чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке.