Агент Тюкавина: Лучшим бомбардиром РПЛ станет кто-то из «Зенита»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо», высказался о том, кто станет лучшим бомбардиром предстоящего чемпионата России.

«Думаю, что Костя выступит не хуже, чем в прошлом сезоне. Но лучшим бомбардиром будет кто‑то из "Зенита", они все‑таки играют в атаку и получают больше передач.

Если бы его снабжали передачами так, как в "Зените", тогда у него бы получилось стать лучшим бомбардиром», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.

Лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2023/2024 стал колумбиец Маттео Кассьерра из «Зенита», забивший 21 гол в 28 матчах.