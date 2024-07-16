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    Литвинов объяснил, за счет чего «Спартак» может выиграть РПЛ в сезоне-2024/25

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    Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов оценил перспективы московского клуба в новом сезоне. Он отметил, что красно-белые могут побороться за золотые медали.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «За счет чего "Спартак" может бороться за первое место? Мы всегда хотим побеждать. Тезисы, почему "Спартак" может стать чемпионом в этом сезоне? За счет самоотдачи и желания побеждать. Конечно, у Станковича достаточно мотивации выигрывать в России. Любой тренер и футболист этого хочет. Посмотрите даже на Роналду в Саудовской Аравии. У него все равно есть мотивация», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» в 1-м туре нового чемпионата 21 июля сразится в гостях с «Оренбургом».

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