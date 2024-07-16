Литвинов объяснил, за счет чего «Спартак» может выиграть РПЛ в сезоне-2024/25

Хавбек «Спартака»оценил перспективы московского клуба в новом сезоне. Он отметил, что красно-белые могут побороться за золотые медали.

«За счет чего "Спартак" может бороться за первое место? Мы всегда хотим побеждать. Тезисы, почему "Спартак" может стать чемпионом в этом сезоне? За счет самоотдачи и желания побеждать. Конечно, у Станковича достаточно мотивации выигрывать в России. Любой тренер и футболист этого хочет. Посмотрите даже на Роналду в Саудовской Аравии. У него все равно есть мотивация», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в 1-м туре нового чемпионата 21 июля сразится в гостях с «Оренбургом».