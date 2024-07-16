Каррагер назвал самого подходящего кандидата на пост главного тренера сборной Англии

Экс-футболист сборнойвысказался о нескольких кандидатах на пост главного тренера национальной команды.

«Мы уже делали это раньше. Я работал в те времена под руководством Свена (Йорана-Эрикссона) и Фабио Капелло — было не очень здорово. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделал Саутгейт.

Речь не о том, чтобы нанять лучшего тренера в клубном футболе. Клубный футбол — это совершенно другое. Испания только что выиграла турнир с тренером, которого никто толком не знает. Я не очень-то верю в то, что что-то изменится, если пригласить Пепа Гвардиолу или Юргена Клоппа. Мы — Англия, и у нас должен быть английский тренер.

Я видел три или четыре имени (на замену Саутгейту), но Эдди Хау, безусловно, лидирует. В плане общения с прессой он бы вел себя так же, как Гарет, он очень спокойный и собранный человек.

Он проделал очень хорошую работу в "Борнмуте" и "Ньюкасле" и сделал то, чего не удавалось Гарету. У него есть опыт, он фантастический тренер, он блестяще развивает молодых игроков и, безусловно, в большей степени играет в атакующий футбол. Думаю, что Эдди Хау — самый подходящий человек для этой работы», — сказал Каррагер Sky Sports.

Сегодня, 16-го июля стало известно о том, что Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии. Специалист уже прокомментировал свое решение.

Напомним, что сборная «трех львов» проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024. Англичане проиграли 2-й финал чемпионатов Европы подряд.