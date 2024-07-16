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    Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера сборной Англии

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    Новым главным тренером сборной Англии может стать Эдди Хау из «Ньюкасла».

    Эдди Хау
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    Эдди Хау

    По информации The Guardian, Хау является одним из основных кандидатов на вакантный пост главного тренера сборной Англии.

    Ранее Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что Гарет Саутгейт решил покинуть национальную команду после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

    Источник утверждает, что в ассоциации также рассматривают кандидатуры Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

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    • Саутгейт возглавлял сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством команда дошла до финала на двух чемпионатах Европы подряд и заняла четвертое место на чемпионате мира 2018 года.

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