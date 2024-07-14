Морено: «Урал» был лучше в некоторых деталях, которые стали ключевыми

Главный тренервысказался о поражении от(0:2) в матче первого тура Первой лиги.

«Это был первый матч в сезоне, и он, к сожалению, сложился для нас не лучшим образом. Наш соперник был лучше в некоторых деталях, которые стали ключевыми.

Мы, в свою очередь, не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. В частности, первый в матче голевой эпизод был за нами, когда Сауль Гуарирапа не смог использовать свой момент. А уже затем мы допустили ошибки, и, когда счёт стал 0:2 — отыграться было уже сложнее», — приводит слова Морено пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В следующем туре «Урал» 20 июля дома сыграет с «Шинником», а «Сочи» примет «Балтику».