Ерохин: «Зениту» не было просто ни в одном из сезонов

Хавбек «Зенита»высказался о новом сезоне в РПЛ. Чемпионат России-2024/25 начнется 20 июля.

«Питерский "Зенит" поздравляют с чемпионством еще до начала чемпионата? Такое было практически перед каждым сезоном, когда мы становились чемпионами. Тем не менее они складываются по-разному, просто не было ни в одном из них.

Этот сезон не будет исключением, только при максимальной концентрации и вкладе каждого футболиста станет возможным победить в этом году. А на эти поздравления мы никак не смотрим — готовимся, тренируемся, отталкиваемся от каждого матча», — сказал Ерохин «Чемпионату».