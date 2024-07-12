В «Алавесе» отреагировали на слухи о возможном переходе Антона Миранчука

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».
«Информация о том, что "Алавес" интересуется Антоном Миранчуком, не соответствует действительности. Никакого интереса нет», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».
Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.
Напомним, ранее в «Алавесе» высказались по поводу интереса к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.