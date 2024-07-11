Генеральный директор «Крыльев Советов»: Теоретически переход Тавареша в Самару еще возможен

Генеральный директорвысказался о возможном подписании защитника

«У "Крыльев Советов" был интерес к Таварешу. Насколько я знаю, у него достаточно высокие условия в "Спартаке", и сам футболист, в первую очередь, рассматривает переход в Португалию. Если у Тавареша не срастется с возвращением на родину, и у "Крыльев" больше не будет никаких вариантов, то мы вернемся к этому вопросу.

Теоретически переход Тавареша в Самару еще возможен. Если сам футболист захочет перейти в "Крылья", то мы сможем вернуться к этому варианту», — цитирует Андреева Sport24.

Напомним, Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года.