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    Корнеев: Англия в полуфинале начала рисковать, но потом вернулась в свой «болотный» футбол

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал победу сборной Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «По стартовому составу видно было, что Куман сделал какие‑то выводы по прошлым матчам. Что с одним Депаем на острие невозможно играть. Но система осталась прежней. В принципе, Нидерланды неплохо играли, неплохо держались.

    Пропущенный гол встряхнул Англию. Они начали рисковать, но потом вернулись в свой "болотный" футбол.

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  • 07/07/2024

    • Нельзя сказать, что матч был скучный. Обе команды моментами создавали шансы. Это был не тот тягучий футбол, который мы привыкли видеть в матчах Англии. Надо отдать должное Саутгейту», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    В финале сборная Англии встретится с Испанией. Матч пройдет 14 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск.

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