Корнеев: Англия в полуфинале начала рисковать, но потом вернулась в свой «болотный» футбол

Бывший спортивный директор «Зенита»прокомментировал победу сборнойнад(2:1) в полуфинале Евро-2024.

«По стартовому составу видно было, что Куман сделал какие‑то выводы по прошлым матчам. Что с одним Депаем на острие невозможно играть. Но система осталась прежней. В принципе, Нидерланды неплохо играли, неплохо держались.

Пропущенный гол встряхнул Англию. Они начали рисковать, но потом вернулись в свой "болотный" футбол.

Нельзя сказать, что матч был скучный. Обе команды моментами создавали шансы. Это был не тот тягучий футбол, который мы привыкли видеть в матчах Англии. Надо отдать должное Саутгейту», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В финале сборная Англии встретится с Испанией. Матч пройдет 14 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск.