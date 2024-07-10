Жемалетдинов объяснил свой переход в ЦСКА

Полузащитникрассказал, почему решил продолжить карьеру в

Жемалетдинов перешел в ЦСКА на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Весь коллектив очень хорошо принял меня. Я знал ребят до перехода в команду, поэтому сразу включился в работу, начал показывать свои силы.

Очень рад, что Марко (Николич, бывший тренер "Локомотива" — прим.) возглавляет ЦСКА, для меня это было определяющим моментом при принятии решения о переходе в клуб.

Мой отрезок карьеры вместе с ним был очень ярким. Наверное, благодаря этому я и перешел в ЦСКА», — приводит слова футболиста пресс-служба «армейцев».

Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.