Стала известна дата презентации Мбаппе в «Реале»

В мадридском сообщили о дате предентации нападающего, который подписал контракт с клубом.

«Футбольный клуб "Реал" Мадрид сообщает, что в следующий вторник, 16 июля, в 12:00 на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится презентация нашего игрока Килиана Мбаппе.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес примет Килиана Мбаппе в "Реал Мадрид Сити" на официальной церемонии подписания контракта, который обозначит сотрудничество нашего нового игрока с клубом на следующие пять сезонов.

После презентации Килиан Мбаппе выступит перед представителями СМИ в пресс-центре Сантьяго Бернабеу», — написано в заявлении «Реала».

Напомним, что Мбаппе решил не продлевать контракт с ПСЖ и перешел в стан «сливочных». Форвард принимал участие на Евро-2024, где вместе со сборной Францией вылетел в полуфинале, проиграв Испании со счетом 1:2. За 5 матчей на Евро-2024 Мбаппе забил гол и сделал голевую передачу.