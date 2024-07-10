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    Стала известна дата презентации Мбаппе в «Реале»

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    В мадридском «Реале» сообщили о дате предентации нападающего Килиана Мбаппе, который подписал контракт с клубом.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Футбольный клуб "Реал" Мадрид сообщает, что в следующий вторник, 16 июля, в 12:00 на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится презентация нашего игрока Килиана Мбаппе.

    Ранее президент "Реала" Флорентино Перес примет Килиана Мбаппе в "Реал Мадрид Сити" на официальной церемонии подписания контракта, который обозначит сотрудничество нашего нового игрока с клубом на следующие пять сезонов.

    После презентации Килиан Мбаппе выступит перед представителями СМИ в пресс-центре Сантьяго Бернабеу», — написано в заявлении «Реала».

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    • Напомним, что Мбаппе решил не продлевать контракт с ПСЖ и перешел в стан «сливочных». Форвард принимал участие на Евро-2024, где вместе со сборной Францией вылетел в полуфинале, проиграв Испании со счетом 1:2. За 5 матчей на Евро-2024 Мбаппе забил гол и сделал голевую передачу.

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