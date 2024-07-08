Люк Шоу: Я не понимаю критики в адрес Саутгейта при том, что он сделал для страны

Защитник сборнойподелился мнением о критике в адрес главного тренера национальной командысо стороны общественности.

«Я не понимаю критики при том, что он сделал для страны и для игроков — он вывел нас на новый уровень. Ни один тренер не добился такого успеха, как он в последние годы.

Мы, игроки, любим его, он именно тот, кто нам нужен. Он позволяет нам выходить на поле и проявлять себя наилучшим образом. Он поверил в меня и оказал большое доверие, включив в состав сборной», — сказал Шоу BBC.

Напомним, что в 1/4 финала сборная Англии обыграла Швейцарию в серии пенальти. Уже в полуфинале Евро-2024 национальная команда встретится с Нидерландами 10-го июля в 22:00 мск.