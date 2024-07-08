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    Люк Шоу: Я не понимаю критики в адрес Саутгейта при том, что он сделал для страны

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    Защитник сборной Англии Люк Шоу поделился мнением о критике в адрес главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта со стороны общественности.

    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии
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    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии

    «Я не понимаю критики при том, что он сделал для страны и для игроков — он вывел нас на новый уровень. Ни один тренер не добился такого успеха, как он в последние годы.

    Мы, игроки, любим его, он именно тот, кто нам нужен. Он позволяет нам выходить на поле и проявлять себя наилучшим образом. Он поверил в меня и оказал большое доверие, включив в состав сборной», — сказал Шоу BBC.

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    • Напомним, что в 1/4 финала сборная Англии обыграла Швейцарию в серии пенальти. Уже в полуфинале Евро-2024 национальная команда встретится с Нидерландами 10-го июля в 22:00 мск.

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