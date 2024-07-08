Невилл об игре Кейна: Он не выглядит самим самой

Экс-футболист сборнойподелился мнением об игре нападающего национальной командына Евро-2024.

«Он (Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии) не уберет Гарри Кейна из старта. Он один из лидеров его команды, один из самых лучших футболистов, которые у нас когда-либо были. Нет никаких сомнений в том, что он не был на высоте, но и остальная команда тоже, и на него недостаточно хорошо играли.

Гарри Кейн, опускающийся глубоко, — для меня это не отличается от того, что он делает в последнее время в матчах за свои клубы. Отчасти именно этого я и ожидал от него: оставаться высоко между центральными защитниками, а затем немного опускаться, чтобы отвлечь их и позволить забеги из-за спины. Он практикует это уже много лет.

Что касается его формы, он не выглядит самим самой, он не выглядит таким ловким, когда получает мяч в штрафной и вокруг нее, кажется, что его касания и удары не получаются как обычно.

Если только дело не в травме — когда он уходил с поля, мне показалось, что он хромал. Может быть, это были судороги, но я думаю, что была какая-то проблема. Чтобы оставить его вне старта, он должен быть травмирован», — сказал Невилл Sky Sports.

Сборная Англии пробилась в 1/2 финала Евро-2024, где встретится с Нидерландами 10-го июля в 22:00 мск. Кейн провел 5 матчей на турнире в составе сборной «трех львов» и забил 2 гола.