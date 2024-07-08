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    Гурцкая объяснил желание Соболева покинуть «Спартак»: Его взбесил приход Жозе

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    Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о желании нападающего «Спартака» Александра Соболева покинуть «красно-белых».

    Александр Соболев — нападающий «Спартака»
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    Александр Соболев — нападающий «Спартака»

    «У него есть такая позиция (уйти из "Спартака"). Я точно знаю. Его взбесил приход Жозе. Он болезненно это воспринял.

    Там есть серия проблем. У него есть недовольство прошлым годом. У Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма.

    Соболев — амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что «Спартак» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Соболева за 12 млн. евро. В прошедшем сезоне форвард провел за «красно-белых» 27 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

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