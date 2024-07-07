Латышонок заявил, что у него были мысли остаться в «Балтике»

Голкиперответил на вопрос, мог ли остаться впосле вылета из российской Премьер-лиги.

«Мог ли я остаться в "Балтике"? Правда. Мысли остаться были. Но подумал о том, что если не сделаю этот шаг, буду жалеть всю жизнь.

Шанс играть за топ-клуб даётся раз в жизни. Мне 26 лет. Должен хвататься за такую возможность», — рассказал Латышонок Чемпионату.

В прошедшем сезоне Латышонок вместе с «Балтикой» дошел до Суперфинала Кубка России, где калининградцы проиграли «Зениту» со счетом 1:2. После окончания сезона голкипер перешел в стан «сине-бело-голубых». В прошедшем сезоне Латышонок провел за «Балтику» 34 матча, в которых пропустил 44 гола.