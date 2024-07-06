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    Личка: Было бы хорошо для нас, если в «Динамо» был бы таранный форвард по прототипу Кордобы или Соболева

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможном приобретении нападающего для подмены Константина Тюкавина.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Было бы хорошо для нас, если в "Динамо" был бы таранный форвард по прототипу Кордобы или Соболева. Но надо знать, что основным нападающим команды является Тюкавин. Поэтому нужен ещё один форвард, который будет защищать Тюкавину спину и сменять его в кубковых матчах.

    Но если Тюкавин потеряет форму и будет показывать плохой футбол три матча подряд, то ему нужно будет присесть на скамейку запасных. Это так было в прошлом году, после такого он начал забивать», — цитирует Личку «Чемпионат».

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