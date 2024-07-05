Тренер Аргентины: Мы рады победе, но на этот раз я не очень доволен

Аргентины Лионель Скалони

Главный тренер сборнойоценил игру национальной команды в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 с(1:1, 4:2 по пен.).

«В серии пенальти команда всецело полагается на своего вратаря, и это очень важно. Да, Месси не забил, но мы были уверены в успехе.

В целом игра мне совсем не понравилась. Положительным моментом является то, что мы идем дальше. Мы, конечно, рады, но на этот раз я не очень доволен», — сказал Скалони TyC Sports.

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки-2024, где встретится с победителем пары Венесуэла — Канада.