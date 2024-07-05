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    В «Ростове» рассказал о планах на летнее трансферное окно

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    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что в клубе рассматривают подписания легионеров в летнее трансферное окно.

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «В это летнее трансферное окно будет некоторое количество новичков. Это полевые футболисты.

    Иностранцев тоже рассматриваем. Точного количества нет», — приводит слова Рыскина ТАСС.

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    • Напомним, что «Ростов» занял 7-е место в таблице РПЛ сезона 2023/2024 с 43 очками в активе.

    Завтра, 6-го июля в 15:00 мск команда Валерия Карпина сыграет против «Краснодара» в рамках товарищеского противостояния. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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