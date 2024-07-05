В «Ростове» рассказал о планах на летнее трансферное окно

Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» Фото: globallookpress.com
«В это летнее трансферное окно будет некоторое количество новичков. Это полевые футболисты.
Иностранцев тоже рассматриваем. Точного количества нет», — приводит слова Рыскина ТАСС.
Напомним, что «Ростов» занял 7-е место в таблице РПЛ сезона 2023/2024 с 43 очками в активе.
Завтра, 6-го июля в 15:00 мск команда Валерия Карпина сыграет против «Краснодара» в рамках товарищеского противостояния. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.