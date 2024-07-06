ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе — нападающий сборной ФранцииКороче, Евро. 5 июля Юлиан НагельсманДневник Евро. Врачи не советуют смотреть Англию, Нагельсман закручивает гайки, Фоден обещает исправиться Испания и Германия — топ-четвертьфинал Евро-2024Ранний финал. Матч Испании с Германией — крупнейший четвертьфинал в истории международного футбола
    Все новости спорта

    Смогут ли «быки» забодать ростовчан?

    «Краснодар» — «Ростов». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Ростов Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян
    6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Ростов». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Июля 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: Краснодарцы провели блестящий минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Краснодар» лишь на один пункт отстал от чемпиона. Да и пропускали «быки» в среднем гол за матч: 29 мячей в 30 поединках.

    Краснодар — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке краснодарцы добыли викторию. В контрольной встрече они уверенно переиграли махачкалинское «Динамо» (2:0).

    Перед этим «Краснодар» в спарринге минимально одолел еще земляков из «Кубани» (1:0). Так что в межсезонье команда только выигрывает и не пропускает.

    В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках краснодарцы наколотили 7 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Краснодарцы явно намереваются сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и вообще, с атакой у команды полный ажур.

    Поединки с ростовчанами для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных встреч «быки» выиграли 2 при 2 поражениях.

    Наверняка краснодарцы постараются продолжить свой победный путь. Да и неплохую форму набрал вернувшийся в клуб форвард Федор Смолов.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане минувший сезон провели достаточно неплохо. Команда финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Ростов» забивает в среднем более гола за матч: 43 мяча в 30 матчах. Да и вообще, команда Валерия Карпина не боится никого!

  • Лето «Динамо»: трансферная апатия перечеркнет чемпионские амбиции?
  • Все о подготовке к новому сезону московского «Динамо»
  • 03/07/2024

    • Последние матчи: серию летних спаррингов ростовчане начали с виктории. Поединок с «Факелом» завершился минимальной победой.

    А вот с махачкалинским «Динамо» ростовчане смотрелись более мощно. Команда выиграла со счетом 3:1.

    В пяти своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках подопечные Карпина отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ростовчане несколько видоизменились летом. Зато лидеров удалось сохранить.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Ростовчане традиционно имеют проблемы в обороне. В минувшем сезоне команда пропустила в свои ворота 46 раз.

    Причем «Ростов» в мартовской очной встрече обыграл «быков» (2:1). Да и вообще, южные дерби всегда проходят в бескомпромиссной борьбе.

    Очевидно, что «Ростов» будет рисковать. Команда Карпина играет от саксофона до ножа, и изменять себе не собирается!

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» выиграл в 4 своих последних матчах

    • «Ростов» победил в 2 своих последних поединках

    • Краснодарцы еще не пропускали в летних спаррингах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

    Прогноз: «Быки» выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    Ростовчане имеют далеко не самые надежные тылы, да и краснодарцы имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Краснодара» за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирован мирный исход.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч ЛА Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Касаткина — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Костюк — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Пол — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Накашима — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Паолини — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «быки» забодать ростовчан?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры