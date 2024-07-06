Смогут ли «быки» забодать ростовчан?

Краснодар
Ростов
«Краснодар»
Турнирное положение: Краснодарцы провели блестящий минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Краснодар» лишь на один пункт отстал от чемпиона. Да и пропускали «быки» в среднем гол за матч: 29 мячей в 30 поединках.
Краснодар — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке краснодарцы добыли викторию. В контрольной встрече они уверенно переиграли махачкалинское «Динамо» (2:0).
Перед этим «Краснодар» в спарринге минимально одолел еще земляков из «Кубани» (1:0). Так что в межсезонье команда только выигрывает и не пропускает.
В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках краснодарцы наколотили 7 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Краснодарцы явно намереваются сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и вообще, с атакой у команды полный ажур.
Поединки с ростовчанами для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных встреч «быки» выиграли 2 при 2 поражениях.
Наверняка краснодарцы постараются продолжить свой победный путь. Да и неплохую форму набрал вернувшийся в клуб форвард Федор Смолов.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане минувший сезон провели достаточно неплохо. Команда финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Ростов» забивает в среднем более гола за матч: 43 мяча в 30 матчах. Да и вообще, команда Валерия Карпина не боится никого!
Последние матчи: серию летних спаррингов ростовчане начали с виктории. Поединок с «Факелом» завершился минимальной победой.
А вот с махачкалинским «Динамо» ростовчане смотрелись более мощно. Команда выиграла со счетом 3:1.
В пяти своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках подопечные Карпина отличились 8 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане несколько видоизменились летом. Зато лидеров удалось сохранить.
Ростовчане традиционно имеют проблемы в обороне. В минувшем сезоне команда пропустила в свои ворота 46 раз.
Причем «Ростов» в мартовской очной встрече обыграл «быков» (2:1). Да и вообще, южные дерби всегда проходят в бескомпромиссной борьбе.
Очевидно, что «Ростов» будет рисковать. Команда Карпина играет от саксофона до ножа, и изменять себе не собирается!
Статистика для ставок
- «Краснодар» выиграл в 4 своих последних матчах
- «Ростов» победил в 2 своих последних поединках
- Краснодарцы еще не пропускали в летних спаррингах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.
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Прогноз: «Быки» выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
Ростовчане имеют далеко не самые надежные тылы, да и краснодарцы имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Краснодара» за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирован мирный исход.
Ставка: Ничья за 3.00