Смогут ли «быки» забодать ростовчан?

6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Ростов». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: Краснодарцы провели блестящий минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Краснодар» лишь на один пункт отстал от чемпиона. Да и пропускали «быки» в среднем гол за матч: 29 мячей в 30 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке краснодарцы добыли викторию. В контрольной встрече они уверенно переиграли махачкалинское «Динамо» (2:0).

Перед этим «Краснодар» в спарринге минимально одолел еще земляков из «Кубани» (1:0). Так что в межсезонье команда только выигрывает и не пропускает.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках краснодарцы наколотили 7 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Краснодарцы явно намереваются сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и вообще, с атакой у команды полный ажур.

Поединки с ростовчанами для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных встреч «быки» выиграли 2 при 2 поражениях.

Наверняка краснодарцы постараются продолжить свой победный путь. Да и неплохую форму набрал вернувшийся в клуб форвард Федор Смолов.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане минувший сезон провели достаточно неплохо. Команда финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Ростов» забивает в среднем более гола за матч: 43 мяча в 30 матчах. Да и вообще, команда Валерия Карпина не боится никого!

Последние матчи: серию летних спаррингов ростовчане начали с виктории. Поединок с «Факелом» завершился минимальной победой.

А вот с махачкалинским «Динамо» ростовчане смотрелись более мощно. Команда выиграла со счетом 3:1.

В пяти своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках подопечные Карпина отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ростовчане несколько видоизменились летом. Зато лидеров удалось сохранить.

Ростовчане традиционно имеют проблемы в обороне. В минувшем сезоне команда пропустила в свои ворота 46 раз.

Причем «Ростов» в мартовской очной встрече обыграл «быков» (2:1). Да и вообще, южные дерби всегда проходят в бескомпромиссной борьбе.

Очевидно, что «Ростов» будет рисковать. Команда Карпина играет от саксофона до ножа, и изменять себе не собирается!

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл в 4 своих последних матчах

«Ростов» победил в 2 своих последних поединках

Краснодарцы еще не пропускали в летних спаррингах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

Прогноз: «Быки» выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

Ростовчане имеют далеко не самые надежные тылы, да и краснодарцы имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Краснодара» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирован мирный исход.

Ставка: Ничья за 3.00