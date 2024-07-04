Линекер: Думаю, что Мартинес очень хорошо справляется с Роналду

Экс-нападающий сборнойвысказался о влиянии главного тренерана

«Роналду показывает, какой он целеустремленный — это одна из причин, почему он такой великий. Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется.

Если бы он заменил Криштиану — это произвело бы фурор в стане команды. Вопрос очень деликатный. Нам придется подождать и посмотреть, будет ли это иметь какой-то негативный эффект или влияние на то, как Португалия закончит турнир.

Я наблюдаю за Криштиану и думаю, что он по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной. Его движение великолепно, он не на том уровне, что раньше, но он все еще может кое-что сделать», — сказал Линекер Irish Mirror.

Напомним, что сборная Португалии обыграла в 1/8 финала Словению (0:0, 3:0 по пен.) и пробилась в четвертьфинал Евро-2024. На этой стадии португальцы встретятся с Францией завтра, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.