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    Линекер: Думаю, что Мартинес очень хорошо справляется с Роналду

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    Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о влиянии главного тренера Португалии Роберто Мартинеса на Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    «Роналду показывает, какой он целеустремленный — это одна из причин, почему он такой великий. Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется.

    Если бы он заменил Криштиану — это произвело бы фурор в стане команды. Вопрос очень деликатный. Нам придется подождать и посмотреть, будет ли это иметь какой-то негативный эффект или влияние на то, как Португалия закончит турнир.

    Я наблюдаю за Криштиану и думаю, что он по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной. Его движение великолепно, он не на том уровне, что раньше, но он все еще может кое-что сделать», — сказал Линекер Irish Mirror.

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    • Напомним, что сборная Португалии обыграла в 1/8 финала Словению (0:0, 3:0 по пен.) и пробилась в четвертьфинал Евро-2024. На этой стадии португальцы встретятся с Францией завтра, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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