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    Мексика — Эквадор. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка Америки-2024 Мексика — Эквадор

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    Сборные Мексики и Эквадора сыграют между собой в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 03:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Мексика

    Сборная Мексики занимает третье место в группе B, набрав три очка в двух матчах. Для того, чтобы выйти в плей-офф со второго места «зеленым» необходимо обыгрывать Эквадор.

    В стартовом туре Кубка Америки-2024 мексиканцы с минимальным счетом переиграли Ямайку — 1:0. Единственный гол на 69-й минуте забил Артеага Херардо.

    Матч второго тура против Венесуэлы сложился для Мексики не лучшим образом. На 57-й минуте форвард венесуэльской сборной Саломон Рондон открыл счет с пенальти, а на 87-й минуте уже сами мексиканцы не смогли реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки — поражение 0:1.

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    Эквадор

    Эквадор набрал те же три очка в двух матчах, но расположился строчкой выше за счет лучшей разницы мячей. Для того, чтобы сохранить второе место подопечным Феликса Санчеса Баса будет достаточно и ничьей.

    В первом туре «триколор» в меньшинстве после удаления Валенсии на 22-й минуте проиграл Венесуэле (1:2). Причем эквадорцы забили первыми в конце первого тайма, но после перерыва не сумели сохранить минимальное преимущество, пропустив дважды в свои ворота.

    Спустя четыре дня сборная Эквадора одержала первую победу на турнире, уверенно обыграв Ямайку — 3:1. Голы на счету Паэса (с пенальти) и Минда, еще один мяч был забит в результате автогола Палмера.

    Личные встречи

    В последних 10-ти матчах на счету сборной Мексики 4 победы, Эквадор оказался сильнее в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Мексика — Эквадор с коэффициентом 2.20.

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