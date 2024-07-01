1 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Мексика и Эквадор. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексика по итогам двух туров Кубка Америки занимает третье место, набрав три балла.

Команда на три очка отстает от первой Венесуэлы, а также проиграет нынешнему сопернику по разнице мячей, поэтому в случае победы выйдет в плей-офф со второй позиции.

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Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Венесуэлы (0:1).

Эта неудача стала третьей в четырех последних поединках, которые пришлись как на нынешний турнир, так и на товарищеские встречи.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах Мексика выиграла дважды при четырех поражениях.

У коллектива явно не самая лучшая форма, поэтому есть сомнения в том, что он способен выиграть у своего прямого конкурента, который сейчас выглядит явно предпочтительнее.

Херардо Артеага — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор по итогам двух туров Кубка Америки занимает второе место в группе с тремя очками.

Команда на три очка отстает от досрочного победителя квартета Венесуэлы и по разнице мячей опережает нынешнего соперника, поэтому выйдет в плей-офф даже в случае ничьей.

Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре уверенно обыграла Ямайку (3:1).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись как на нынешний турнир, так и на товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и два контрольных поединках, Эквадор проиграл лишь раз при трех победах.

Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволяет ей быть фаворитом в борьбе за путевку в четвертьфинал.

Три голы команды на Кубке Америки забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Мексики забивала только одна команда

в трех последних матчах Эквадор выиграл

в четырех последних матчах Эквадора забивали больше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.75. Ничья — в 3.10, победа Мексики — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальные гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

При этом номинальные хозяева победили лишь раз в четырех последних играх, в двух из которых соперники забивали больше 1,5 голов.

Ставка: Эквадор не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

Ставка: Эквадор победит за 2.75.