Мексика
Эквадор
Мексика
Турнирное положение: Мексика по итогам двух туров Кубка Америки занимает третье место, набрав три балла.
Команда на три очка отстает от первой Венесуэлы, а также проиграет нынешнему сопернику по разнице мячей, поэтому в случае победы выйдет в плей-офф со второй позиции.
Мексика — Эквадор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Венесуэлы (0:1).
Эта неудача стала третьей в четырех последних поединках, которые пришлись как на нынешний турнир, так и на товарищеские встречи.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах Мексика выиграла дважды при четырех поражениях.
У коллектива явно не самая лучшая форма, поэтому есть сомнения в том, что он способен выиграть у своего прямого конкурента, который сейчас выглядит явно предпочтительнее.
Херардо Артеага — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор по итогам двух туров Кубка Америки занимает второе место в группе с тремя очками.
Команда на три очка отстает от досрочного победителя квартета Венесуэлы и по разнице мячей опережает нынешнего соперника, поэтому выйдет в плей-офф даже в случае ничьей.
Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре уверенно обыграла Ямайку (3:1).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись как на нынешний турнир, так и на товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и два контрольных поединках, Эквадор проиграл лишь раз при трех победах.
Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволяет ей быть фаворитом в борьбе за путевку в четвертьфинал.
Три голы команды на Кубке Америки забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей Мексики забивала только одна команда
- в трех последних матчах Эквадор выиграл
- в четырех последних матчах Эквадора забивали больше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.75. Ничья — в 3.10, победа Мексики — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальные гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.
При этом номинальные хозяева победили лишь раз в четырех последних играх, в двух из которых соперники забивали больше 1,5 голов.
Ставка: Эквадор не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.
Ставка: Эквадор победит за 2.75.