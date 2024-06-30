Кейн: Мы знаем, что для победы нам нужно быть на высоте

Нападающий сборнойподелился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 со

«Мы знаем, какую угрозу они представляют и как они хотят играть. Я уверен, что они выйдут на поле и будут стремиться к победе, как и мы. У них есть несколько отличных игроков. Они любят прессинговать с высокой интенсивностью и создавать трудности для соперников, а затем они любят пасовать и контролировать игру через опорную зону. Мы способны добиться нужного результата, но мы знаем, что для этого нам нужно быть на высоте.

Со своей стороны, мы просто пытаемся найти лучшие решения и продолжать делать это на протяжении всей игры. Конечно, мы хотим попытаться забить и выиграть игру. Надеюсь, мы сможем сделать это с помощью более беспощадной игры в финальной трети с точки зрения атаки», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч между сборными Англии и Словакии в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоится сегодня, 30-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.