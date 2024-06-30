Беллингем признан лучшим игроком матча Англия — Словакия на Евро-2024

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
«Из-за его общего вклада и гола, который сохранил Англию в этом турнире. Он продемонстрировал сильное лидерство, чтобы сохранить веру в свою команду», — объясняет выбор Беллингема пресс-служба УЕФА.
Беллингем стал автором гола в ворота Словакии на 90+5-й минуте, игроку удалось сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Полузащитник забил гол ударом через себя.
В дополнительном времени сборная Англии забила победный гол и вышла в 1/4 финала Евро-2024, где встретится со Швейцарией 6-го июля в 19:00 мск.