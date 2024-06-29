«Рома» подпишет полузащитника «Ренна»

Полузащитник «Ренна»близок к переходу в

По информации журналиста Фабрицио Романо, римский клуб почти договорился с футболистом об условиях контракта.

Transfermarkt оценивает стоимость Ле Фе в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник также отмечает, что летом «Рому» покинут Леонардо Спинаццола и Диего Льоренте.

Напомним, ранее на этой неделе «Рома» объявила о подписании нового контракта с главным тренером Даниэле Де Росси.