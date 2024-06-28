Нагельсман о сборной Германии: В нашей команде есть особый дух

Главный тренер сборнойподелился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с

«Мы много рисковали в последнем матче со Швейцарией. Это была очень хорошая проверка перед играми на выбывание и хороший знак, что мы умеем возвращаться в игру. В нашей команде есть особый дух.

Мы должны поддерживать его, так как он может оказать большое влияние на результат. Закон больших турниров таков, что с каждой стадией соперники становятся всё сложнее», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Германии заняла 1-е место в группе А с 7-ю очками в активе. В 1/8 финала Евро-2024 национальная команда сыграет против Дании завтра, 29-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.