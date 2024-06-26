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    Словакия — Румыния. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Словакия — Румыния

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    Денис Дрэгуш
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    Денис Дрэгуш
    Сборная Словакии во Франкфурте сыграет с Румынией в рамках заключительного тура группы E. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Словакия

    В группе E сложилась уникальная ситуация. После двух туров у каждой из сборных по три очка в активе. Сборная Словакии по дополнительным показателям находится на третьей строчке. Для стопроцентного выхода в плей-офф нужно обыгрывать Румынию, но при определенных раскладах может устроить и ничья.

    Словаки стали авторами самой громкой сенсации первого тура, обыграв во Франкфурте сборную Бельгии (1:0). Единственный гол уже в дебюте встречи забил Иван Шранц.

    Вингер «Славии» отличился и во втором туре против сборной Украины, выведя свою сборную вперед на 17-й минуте. Однако это не спасло подопечных Франческо Кальцоны от итогового поражения — 1:2.

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    Румыния

    Сборная Румынии возглавляет группу E по дополнительным показателям, но любая потеря очков в третьем туре может стать фатальной. Так или иначе, сегодня нужно обыгрывать Словакию, чтобы гарантировать место в плей-офф.

    Румыны ярко проявили себя в первом туре, крупно обыграв сборную Украины 3:0. Счет голам открыл Станчу, отличившись на 29-й минуте. После перерыва сборная Румынии забила еще два быстрых мяча благодаря точным ударам Рэзвана Марина и Дрэгуша.

    Во втором туре сборная под руководством Эдварда Йордэнеску играла с Бельгией. Матч проходил в Кёльне и завершился поражением румын со счетом 0:2.

    Личные встречи

    В 7-ми очных матчах сборная Румынии одержала три победы, еще четырежды была зафиксирована ничья. Сборная Словакии ни разу не смогла обыграть соперника.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Словакия — Румыния с коэффициентом 2.20.

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