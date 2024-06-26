26 июня во Франкфурте на «Дойче Банк Парке» пройдет матч заключительного третьего тура группового этапа Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Словакии и Румынии. Начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Румыния, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Словакия

Турнирное положение: Перед заключительным туром группового этапа сборная Словакии с тремя очками идет на третьем месте. однако стоит отметить, что все команды в данном квартете имеют по три пункта.

Словаки на этом турнире выиграли один поединок и один проиграли, забили и пропустили по два гола.

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Последние матчи: Стартовали «соколы» на Евро-2024 с сенсационной победы над сборной Бельгией, выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол еще в самом начале игры. После этого они потерпели поражение от команды Украины со счетом 1:2, забив при этом первыми.

Не сыграют: Защитник Давид Ганцко может пропустить этот поединок.

Ориентировочный состав Дубравка; Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко; Куцка, Лоботка, Дуда; Шранц, Боженик, Гараслин.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Словакия проиграла свой последний проведенный поединок, прервав тем самым свою 4-матчевую серию без фиаско, в которой трижды победила без пропущенных мячей и расписала одну мировую.

Всего же у нее два проигрыша за минувшие девять встреч. И в половине данного отрезка матчи носили низовой характер.

Румыния

Турнирное положение: Сборная Румынии также имеет на своем счету три зачетных пункта, но находится на первом месте в квартете.

У румын одно фиаско и один выигрыш в активе, забито три мяча при двух пропущенных.

Последние матчи: «Желтые» в первом туре группового этапа Евро-2024 разгромили сборную Украины со счетом 3:0, решив исход поединка уже к 57-й минуте встречи. А во втором туре они без шансов проиграли сборной Бельгии со счетом 0:2, пропустив в каждой половине игры по голу.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Ницэ; Рацю, Буркэ, Дрэгушин, Банку; М. Марин, Ман, Р. Марин, Станчу, Михэйлэ; Дрэгуш.

Состояние команды: Национальная команда Румынии за десять своих прошедших встреч проиграла только в двух случаях и только один из них был в официальном поединке.

Также за это время она расписала четыре мировые и столько же раз победила. И аж шесть поединков в данном отрезке носили низовой характер.

Статистика для ставок

Словакия никогда не обыгрывала Румынию в истории противостоянии этих сборных

В семи очных встречах четыре раза была ничья и трижды побеждали румыны

В трех из четырех последних очных игр этих команд забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Словакии — 3.30, победа Румынии — 3.97, ничья — 2.17.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.20 и 1.37 соответственно.

Прогноз: Обе команды в этом поединке будут играть на ничью, которая выведет их в плей-офф. Однако верим, что это будет не безголевая мировая.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.20.

Прогноз: И ожидаем, что самое интересное в этом матче произойдет еще в первом тайме и ставим здесь на тотал больше 1.

Ставка: тотал первого тайма больше 1 за 2.65.