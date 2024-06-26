«Барселона» мечтает приобрести нападающего «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити»попал в список трансферных целей

По информации Diario SPORT, в трансфере аргентинского футболиста лично заинтересован президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

По мнению главы «Барселоны», Альварес идеально подходит для проекта «Барселоны» после назначения на пост главного тренера немца Ханса-Дитера Флика.

Ранее сообщалось, что в подписании Альвареса этим летом заинтересованы мадридский «Атлетико», «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 90 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.