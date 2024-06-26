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    «Барселона» мечтает приобрести нападающего «Манчестер Сити»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес попал в список трансферных целей «Барселоны».

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    По информации Diario SPORT, в трансфере аргентинского футболиста лично заинтересован президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

    По мнению главы «Барселоны», Альварес идеально подходит для проекта «Барселоны» после назначения на пост главного тренера немца Ханса-Дитера Флика.

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    • Ранее сообщалось, что в подписании Альвареса этим летом заинтересованы мадридский «Атлетико», «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

    Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 90 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.

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