Стало известно, сможет ли «Барселона» приобрести Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити», скорее всего, не перейдет в «Барселону» этим летом.

«Барселона» по-прежнему имеет ограниченный бюджет на трансферы. Как сообщает Marca, каталонскому клубу в ближайшее время придется продать некоторых игроков, чтобы избежать нарушений финансовых правил Ла Лиги.

Источник утверждает, что в это межсезонье «Барселона» не может позволить себе трансфер игрока за 50-60 миллионов евро.

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.

Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».