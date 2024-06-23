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    Стало известно, сможет ли «Барселона» приобрести Бернарду Силву

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, скорее всего, не перейдет в «Барселону» этим летом.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    «Барселона» по-прежнему имеет ограниченный бюджет на трансферы. Как сообщает Marca, каталонскому клубу в ближайшее время придется продать некоторых игроков, чтобы избежать нарушений финансовых правил Ла Лиги.

    Источник утверждает, что в это межсезонье «Барселона» не может позволить себе трансфер игрока за 50-60 миллионов евро.

  • Гвардиола отреагировал на слухи о возможном уходе Бернарду Силвы из «Ман Сити»
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    • Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Бернарду Силва хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

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