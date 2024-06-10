Гвардиола отреагировал на слухи о возможном уходе Бернарду Силвы из «Ман Сити»

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Силва может продолжить карьеру в «Барселоне».
«В прессе много слухов по поводу будущего Бернарду, но к нам пока никто не обращался.
Мы не получали никаких предложений ни от "Барсы", ни от других клубов.
Я надеюсь, что он останется в "Манчестер Сити". Он замечательный игрок, наша команда нуждается в нем», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.
Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.
Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.