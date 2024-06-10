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    Гвардиола отреагировал на слухи о возможном уходе Бернарду Силвы из «Ман Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что летом команду может покинуть полузащитник Бернарду Силва.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Ранее сообщалось, что Силва может продолжить карьеру в «Барселоне».

    «В прессе много слухов по поводу будущего Бернарду, но к нам пока никто не обращался.

    Мы не получали никаких предложений ни от "Барсы", ни от других клубов.

    Я надеюсь, что он останется в "Манчестер Сити". Он замечательный игрок, наша команда нуждается в нем», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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    • Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.

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