Гвардиола отреагировал на слухи о возможном уходе Бернарду Силвы из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал информацию о том, что летом команду может покинуть полузащитник

Ранее сообщалось, что Силва может продолжить карьеру в «Барселоне».

«В прессе много слухов по поводу будущего Бернарду, но к нам пока никто не обращался.

Мы не получали никаких предложений ни от "Барсы", ни от других клубов.

Я надеюсь, что он останется в "Манчестер Сити". Он замечательный игрок, наша команда нуждается в нем», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.

Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.