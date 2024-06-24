«ПСЖ» хочет приобрести защитника сборной Украины

Защитник сборной Украиныможет покинуть английский

По информации журналиста Криса Маккенны, в переходе 21-летнего футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен».

Источник при этом отмечает, что «ПСЖ» не единственный топ-клуб, который планирует подписать украинца в это межсезонье.

Transfermarkt оценивает стоимость Забарного в 32 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 37 матчей, в которых отметился одним голом.

Напомним, в середине июня «ПСЖ» выкупил у «Краснодара» вратаря сборной России Матвея Сафонова.