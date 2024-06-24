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    «ПСЖ» хочет приобрести защитника сборной Украины

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    Защитник сборной Украины Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

    Илья Забарный
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    Илья Забарный

    По информации журналиста Криса Маккенны, в переходе 21-летнего футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен».

    Источник при этом отмечает, что «ПСЖ» не единственный топ-клуб, который планирует подписать украинца в это межсезонье.

    Transfermarkt оценивает стоимость Забарного в 32 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 37 матчей, в которых отметился одним голом.

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