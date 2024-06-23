Радимов: Роналду стал совершенно по‑другому относиться к партнерам

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением об игре нападающего сборной Португалиина Евро-2024.

Роналду отметился голевым пасом в матче второго тура против Турции (3:0). Игру против Чехии (2:1) 39-летний нападающий завершил без результативных действий.

«Если бы Роналду не отдал пас в эпизоде с третьим голом, это бы выглядело очень комично. По‑другому и нельзя было сыграть.

Роналду на прошлом чемпионате мира столько критики получил за свой индивидуализм, за свою желчь, которую он показывал, когда его заменяли или оставляли на скамейке запасных!

Эти два года пошли ему на пользу, и он решил сменить имидж. Он совершенно по‑другому относится к партнерам.

В этом плане о Роналду сейчас заговорят по‑другому. Раньше он был эгоистом в плане отношения к голам», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В заключительном туре группового этапа сборная Португалии сыграет с Грузией. Матч пройдет 26 июня в Гельзенкирхене, начало — в 22:00 мск.