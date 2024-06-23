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    Радимов: Роналду стал совершенно по‑другому относиться к партнерам

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    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду отметился голевым пасом в матче второго тура против Турции (3:0). Игру против Чехии (2:1) 39-летний нападающий завершил без результативных действий.

    «Если бы Роналду не отдал пас в эпизоде с третьим голом, это бы выглядело очень комично. По‑другому и нельзя было сыграть.

    Роналду на прошлом чемпионате мира столько критики получил за свой индивидуализм, за свою желчь, которую он показывал, когда его заменяли или оставляли на скамейке запасных!

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    • Эти два года пошли ему на пользу, и он решил сменить имидж. Он совершенно по‑другому относится к партнерам.

    В этом плане о Роналду сейчас заговорят по‑другому. Раньше он был эгоистом в плане отношения к голам», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    В заключительном туре группового этапа сборная Португалии сыграет с Грузией. Матч пройдет 26 июня в Гельзенкирхене, начало — в 22:00 мск.

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