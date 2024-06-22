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    Левандовский: Понимаем, что все должно было сложиться не так

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Польши Сборная Австрии
    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский высказался о досрочно вылетел из Евро-2024 после поражения от Австрии (1:3).

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Мы не набрали ни одного очка, и для нас это, конечно, обидно. Понимаем, что все должно было сложиться не так. Тут много факторов.

    Мы плохо начали матч, первые 20 минут были неудачными, но следующие 20 мы сыграли гораздо лучше. Мы создавали моменты, находились в штрафной площади соперника. А во втором тайме снова были хорошие 20-25 минут.

    Пропущенный гол вывел нас из равновесия. После этого нам было трудно сохранять баланс. Нам пришлось пойти на больший риск, открыться, и это также стоило нам ещё двух-трёх шансов, которые создали австрийцы», — приводит слова Левандовского Sport.pl.

    Календарь и таблица Евро-2024

    У Польши по итогам двух матчей нет очков и последняя строчка в своей группе.

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