Сборная Дании сыграет с Англией в рамках второго тура группы C. Следить за ходом встречи приглашаем вас вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Дания

В первом туре сборная Дании упустила победу над Словенией, сыграв вничью (1:1). На гол Кристиана Эриксена в первом тайме словенцы ответили точным ударом Янжа в заключительные 15 минут игры.

Команда под руководством Каспера Юльманна, успешно преодолела квалификационный раунд Евро-2024, заняв первое место в своей группе. Датчане набрали 22 очка, одержав 7 побед при одной ничьей и двух поражениях.

Помимо матча с Англией сборной Дании предстоит сыграть еще с сербами. Матч третьего тура состоится 25 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Англия

Англичане начали свой путь на групповом этапе с минимальной победы над сборной Сербией — 1:0. Матч проходил в Гельзенкирхене, единственный мяч на 13-й минуте игры забил Джуд Беллингем.

На само Евро сборная Англии отобралась без проблем, пройдя всю квалификацию без поражений. Команда под руководством Гарета Саутгейта одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, забив 22 гола и пропустив всего 4 мяча в свои ворота.

После матча с датчанами сборная Англии завершит групповой этап встречей со Словенцами. Она состоится 25 июня в Кёльне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в полуфинале Евро-2020. В том матче англичане одержали победу в дополнительное время (2:1) и вышли в финал.

Всего в 10-ти последних матчах на счету каждой из команд по 4 победы и две встречи завершились вничью.

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