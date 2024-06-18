Sky Sport: Фюллькруг случайно сломал руку болельщику на Евро-2024

Нападающий сборнойво время разминки перед матчем на Евро-2024 с(5:1) сломал руку болельщику. Об этом сообщает Sky Sport.

Стало известно, что Фюллькруг на разминке случайно попал в руку болельщику, который сидел за воротами сборной Германии. Отмечается, что фаната госпитализировали, но отпустили из больницу, так как операция не потребовалась.

«Я подпевал гимну, будучи на носилках. Я не знал, смеяться мне или плакать, ведь мне пришлось отказаться от своей мечты посетить матч-открытие», — рассказал пострадавший Кай Флатманн.

В следующем матче сборная Германии встретится с Венгрией 19-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.