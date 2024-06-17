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    Жоау ФеликсТрансферный дайджест. 11-17 июня
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    Песьяков рассказал, почему ушел из «Ростова»

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    Вратарь Сергей Песьяков объяснил, почему решил не продлевать контракт с «Ростовом».

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    После завершения минувшего сезона Песьяков перешел на правах свободного агента в «Крылья Советов».

    «"Ростов" предложил мне контракт только в середине апреля. До того момента были одни разговоры без конкретики, а мне важно было понять: какие условия, какой срок. Тогда, в Москве, все наконец обсудили, и Арташес Владимирович (Арутюнянц, президент "Ростова" — прим.) сказал найти его в Ростове по приезде — чтобы утрясти детали и наконец продлиться.

    Вернулись в Ростов, я, понятное дело, решил встретиться. Тут помощник Арташеса Владимировича говорит, что он не в городе. Как понимаешь, обсудить не получилось. Ну это ладно, вдруг планы изменились, ничего страшного. Встретились после игры с "Факелом" — как раз в середине апреля. Проговорили нюансы — но опять-таки все осталось на словах. А через пару дней появились и бумаги.

    Мне предложили контракт на два года, с теми же личными условиям, что и были. К "Ростову" вопросов нет. Затянули, да — но и в прошлый раз все было так же.

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    • Примерно в эти же даты, когда договорились с "Ростовом", возник вариант с "Крыльями": люди из Самары набрали перед игрой со "Спартаком". Я сказал: "Обсужу только после матча".

    Перед игрой я чувствовал себя не очень, пару недель тянуло спину и отдавало в левую ногу. А во мне советская закалка: терпеть, но играть. Никто о моих проблемах не знал: ни Карпин, ни Кафанов. В курсе был только массажист — я его попросил, чтобы никому не говорил. По-хорошему на "Спартак" я и выходить не должен был.

    Первый гол — точно следствия травмы. Перед игрой сказал о болях Осипенко: "Макс, левая нога не поднимается, под нее не кати". Тогда посмеялись, но в итоге Макс покатил именно под нее, а я не выбил — так и пропустили Под конец первого тайма мне еще и в правую ногу прописали "лося".

    Это когда тебе сильно попадают в бедро, и ты не чувствуешь ногу — ощущение, будто сидишь в туалете 40 минут, и нога затекает. Кафанов посоветовал замениться в перерыве, а у меня сразу мысль: "Как я поменяюсь из-за какого-то 'лося'! У меня левая вообще не ходит, и я терплю. А тут такая мелочь!" Но по факту — у меня отказали обе ноги.

    Скрывать не буду, замена стала неожиданностью. Когда увидел резервного с табличкой, а на ней — мой номер, понял: "Ну, приплыли".

    Просто хотелось исправиться. Никита [Медведев] вышел прямо перед пенальти — вот фантазирую: а вдруг я взял бы?

    Матч со "Спартаком" стал звоночком. Сложись игра нормально — наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил.

    Есть еще одна — я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные — в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и потопал на тренировку. Ну песня! А у меня большая семья, с ней хочется чаще проводить время», — приводит слова Песьякова Sport24.

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