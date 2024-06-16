«Ростов» объявил о переходе вратаря сборной Таджикистана

сообщил о подписании вратаря сборной Таджикистана и «Истиклола»

«Достигнута договоренность с клубом "Истиклол" о трансфере вратаря», — говорится в заявлении «Ростова».

Ятимов является воспитанником «Волги». С 2018 года играл в душанбинском «Истиклоле», где провел 92 матча (39 «сухих»). Является шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, на счету 25-летнего голкипера 44 матча в футболке сборной Таджикистана.

Напомним, после завершения минувшего сезона «Ростов» расстался с вратарем Сергеем Песьяковым.