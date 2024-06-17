16:00Румыния — УкраинаОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил МудрикРумыния — Украина. Онлайн
    Все новости спорта

    Нойер: Не задумываюсь о критике в свой адрес

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Евро-2024
    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер дал ответ критикам, которые обрушились на него во время Евро-2024.

    Мануэль Нойер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мануэль Нойер

    «Я ничего не читал. Я всегда занимаюсь анализом своей игры только вместе с ответственными за это людьми. Мы всё обсуждаем, смотрим фрагменты и оцениваем мою игру, исходя из этого.

    Так что я не особо задумывался о критике в свой адрес. Важны доверительные отношения между тренерами, другими игроками и мной. А доверия в нашей команде очень много», — сказал Нойер на пресс-конференции.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В матче первого тура сборная Германии разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1. Мануэль Нойер вышел в стартовом составе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Французы не станут церемониться
  • Австрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Словакия противостоять Бельгии?
  • Бельгия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Украина начать свой путь на Евро с победы?
  • Румыния — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 17 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  4.10
  • Экспресс дня 18 июня
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры