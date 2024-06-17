Нойер: Не задумываюсь о критике в свой адрес

Вратарь сборной Германиидал ответ критикам, которые обрушились на него во время Евро-2024.

«Я ничего не читал. Я всегда занимаюсь анализом своей игры только вместе с ответственными за это людьми. Мы всё обсуждаем, смотрим фрагменты и оцениваем мою игру, исходя из этого.

Так что я не особо задумывался о критике в свой адрес. Важны доверительные отношения между тренерами, другими игроками и мной. А доверия в нашей команде очень много», — сказал Нойер на пресс-конференции.

Календарь и таблица Евро-2024

В матче первого тура сборная Германии разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1. Мануэль Нойер вышел в стартовом составе.