Аршавин: У Испании команда очень молодая с яркими игроками

Бывший футболист сборной Россиизаявил, что опыт должен помочь сборной Хорватии обыграть команду Испании в матче группового этапа чемпионата Европы.

«Для меня хорваты не то что фавориты, но я больше за них, так как у хорватов, мне кажется, чуть больше опыта. У Испании команда очень молодая с яркими игроками — особенно впереди. Оборона не внушает доверия. Опыт в этом матче должен сыграть за хорватов», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Сегодня, 15 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) состоится встреча группы «Б» Евро-2024 между командами Испании и Хорватии. Начало игры запланировано на 19:00 мск.