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    Аршавин: У Испании команда очень молодая с яркими игроками

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что опыт должен помочь сборной Хорватии обыграть команду Испании в матче группового этапа чемпионата Европы.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Для меня хорваты не то что фавориты, но я больше за них, так как у хорватов, мне кажется, чуть больше опыта. У Испании команда очень молодая с яркими игроками — особенно впереди. Оборона не внушает доверия. Опыт в этом матче должен сыграть за хорватов», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Сегодня, 15 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) состоится встреча группы «Б» Евро-2024 между командами Испании и Хорватии. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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