ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий СудаковУортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024
  • 11:27
    • Защитник «Байера» перейдет в «Баварию»
  • 11:18
    • Клуб Роналду хочет подписать ведущего защитника «Реала»
  • 11:04
    • «Челси» заплатит 50 млн евро за нападающего «Астон Виллы»
  • 23:44
    • Дубль Роналду принес Португалии победу над Ирландией
    Все новости спорта

    Защитник «Байера» перейдет в «Баварию»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Байер Бундеслига Футбол Германии Трансферы
    Центральный защитник «Байера» Джонатан Та продолжит карьеру в «Баварии».

    Джонатан Та
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Та

    По информации Sky Sport, 28-летний футболист уже согласовал контракт с мюнхенским клубом.

    Та подпишет пятилетнее соглашение с «Баварией» — до июня 2029 года.

    Теперь «Баварии» предстоит договориться с «Байером». Источник утверждает, что клуб из Леверкузена рассчитывает получить за Та 40 миллионов евро, тогда как «Бавария» планирует предложить не более 25 миллионов.

  • От триумфа «Реала» до проклятья Кейна: победители и неудачники клубного сезона 2023/24
  • Определяем, кто же стал главными победителями и неудачниками в клубном сезоне 2023/24
  • Вчера

    • Transfermarkt оценивает стоимость Та в 30 миллионов евро. В минувшем сезоне он помог «Байеру» выиграть чемпионат и Кубок Германии, а также дойти до финала Лиги Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эйбар» пробьется в финал плей-офф
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Бразильцы смогут одержать победу?
  • США — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Эспаньол» вновь докажет свое превосходство
  • «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч США — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Дандолк — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Голуэй Юнайтед — Дроэда Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Богемианс — Дерри Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Уотерфорд Юнайтед — Шелбурн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сент-Патрикс — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры