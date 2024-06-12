Защитник «Байера» перейдет в «Баварию»

Центральный защитник «Байера»продолжит карьеру в

По информации Sky Sport, 28-летний футболист уже согласовал контракт с мюнхенским клубом.

Та подпишет пятилетнее соглашение с «Баварией» — до июня 2029 года.

Теперь «Баварии» предстоит договориться с «Байером». Источник утверждает, что клуб из Леверкузена рассчитывает получить за Та 40 миллионов евро, тогда как «Бавария» планирует предложить не более 25 миллионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Та в 30 миллионов евро. В минувшем сезоне он помог «Байеру» выиграть чемпионат и Кубок Германии, а также дойти до финала Лиги Европы.