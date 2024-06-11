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    Саутгейт не исключил, что уйдет из сборной Англии после Евро-2024

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что, возможно, покинет свой пост после чемпионата Европы-2024.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Если мы не выиграем, меня здесь, наверное, больше не будет. Возможно, это мой последний шанс. Мне кажется, половина тренеров сборных уходят после больших турниров — такова суть международного футбола», — приводит слова Саутгейта Bild.

    Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. За это время команда заняла четвертое место на чемпионате мира-2018, третье место в Лиге наций-2019 и второе на чемпионате Европы-2020.

    Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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