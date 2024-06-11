Мотта возглавит «Ювентус»

Бывший тренер «Болоньи»стал новым главным тренером туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, специалист сегодня после встречи с представителями клуба в Португалии подписал контракт с «Ювентусом».

Ранее журналист сообщил, что соглашение Мотты с туринским клубом будет рассчитано на три года.

41-летний Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/22 — «Специю».

Календарь и таблица Серии А

В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место.