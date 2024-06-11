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    Клозе стал главным тренером «Нюрнберга»

    Футбол Футбол Германии Нюрнберг
    Экс-нападающий мюнхенской «Баварии», «Лацио» и сборной Германии Мирослав Клозе будет тренировать «Нюрнберг», сообщил официальный сайт клуба.

    Мирослав Клозе
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    Мирослав Клозе

    Это его первый клуб в взрослой тренерской карьере. Ранее он работал в юношеских командах «Баварии», сборной Германии, австрийском «Альтахе».

    46-летний Клозе является чемпионом мира 2014 года, серебряным призёром чемпионата мира 2002 года и Евро-2008, обладателем бронзы мировых чемпионатов 2006 и 2010 годов, Евро-2012.

    Он занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира — 16 мячей и единственный футболист-обладатель четырёх медалей в истории чемпионатов мира. Также он лучший бомбардир в истории Бундестим с 71 забитыми мячами.

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