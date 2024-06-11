Клозе стал главным тренером «Нюрнберга»

Мирослав Клозе Фото: Соцсети ФК «Нюрнберг»
Это его первый клуб в взрослой тренерской карьере. Ранее он работал в юношеских командах «Баварии», сборной Германии, австрийском «Альтахе».
46-летний Клозе является чемпионом мира 2014 года, серебряным призёром чемпионата мира 2002 года и Евро-2008, обладателем бронзы мировых чемпионатов 2006 и 2010 годов, Евро-2012.
Он занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира — 16 мячей и единственный футболист-обладатель четырёх медалей в истории чемпионатов мира. Также он лучший бомбардир в истории Бундестим с 71 забитыми мячами.